AgroUnia chce zmienić system cen żywności w sklepach i wprowadzić dodatkową stawkę. Ma być wiadomo, za ile rolnik sprzedał swój produkt

- Cena powinna zawierać dwie informacje - mówi Michał Kołodziejczak. - Jedną o tym, ile ma zapłacić klient za towar, a drugą, ile ten towar kosztował u rolnika, czyli za ile on go sprzedał. Ceny żywności rosną, wiele osób ma przekonanie, że to wina rolników, a to kompletnie mija się z prawdą. Wystarczą proste przykłady: sadownik sprzedaje kilogram jabłek za 60 groszy, tymczasem w sklepie klient za niego płaci 3,5 - 4 zł. Za kilogram ziemniaków rolnik dostaje 60 groszy, klient płaci natomiast 3,5 zł. Nie dotyczy to tylko cen owoców i warzyw, ale całej żywności.