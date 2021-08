Akcja policji i straży miejskiej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Wcześniej drogowcy poprawili oznakowanie

Sprawdzą trzeźwość rodziców i opiekunów

- Nasza akcja będzie trwała od 1 do 3 września. W tym czasie będziemy kontrolować sytuację pod szkołami podstawowymi. Będziemy zwracać uwagę m.in. na to, czy rodzice lub opiekunowie, którzy dowożą bądź doprowadzają dzieci do szkoły są trzeźwi. W przypadku tych drugich sprawdzimy czy prawidłowo przechodzą przez jezdnię i czy na pasach dla pieszych nie rozmawiają przez telefony – mówi aspirant sztabowy Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.

Skontrolowali oznakowanie pod szkołami

Przed rozpoczęciem roku szkolnego drogowcy sprawdzili oznakowanie w rejonie szkół.