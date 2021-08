Akcja policji w Tomaszowie Mazowieckim. Eskortowali autobusy z kibicami [ZDJĘCIA]

Kilkadziesiąt policyjnych radiowozów przejechało we wtorkowy wieczór na sygnałach przez Tomaszów Mazowiecki, wzbudzając spore zainteresowanie mieszkańców. Radiowozy podjechały pod tomaszowską komendę policji, a następnie policjanci oddziałów prewencji otoczyli dwa eskortowane autokary.

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, akcja ma związek z zatrzymaniem pseudokibiców z Chorwacji, którzy jechali do Warszawy na rewanżowy mecz Legii z drużyną Dinamo Zagrzeb. Istniały obawy, że kibice jadą do Warszawy po to, by doprowadzić do starcia z kibicami Legii. Rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów w stolicy jest bowiem rozgrywany bez udziału kibiców.

Do zatrzymania autokarów doszło na S8 kilkadziesiąt kilometrów przed stolicą. Dwa z nich pod eskortą policji trafiły właśnie do Tomaszowa, gdzie w komendzie policji były wykonywane dalsze czynności. Policjanci sprawdzali m.in. czy w autobusach nie są przewożone niebezpieczne przedmioty.