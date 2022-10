Akcje łódzkich rugbistów z serii stadiony świata, ale Master Pharm przegrali 29:30

Już w 2 minucie pierwsze przyłożenie zdobyli łodzianie, a konkretnie Krzysztof Justyński. Gospodarze wyrównali, ale nasi rugbiści uderzyli jeszcze raz. Po wrzucie z autu piłkę przejął Vitalii Kramarenko i w dużym stylu przyłożył piłkę na polu punktowym gospodarzy. To była fantastyczna akcja, która zajmie szczególne miejsce w historii polskiego rugby. Patryk Chain podwyższył i było 14:7.

Kolejna akcja łodzian też była niezwykła i ręce same składały się do oklasków. Po efektownym drop goalu punkty zdobył Polomea Kata. Łodzianie prowadzili 17:10.

Nastąpił okres dobrej gry Skry, która miała inicjatywę i wyszła na prowadzenie 27:17. Vitalii Kramarenko znów popisał się punktową akcją - było 27:24 dla Skry.

Łodzianie zdobyli jeszcze jedno przyłożenie, ale zabrakło jednego punktu, by wygrać!

Groźnie wyglądał uraz Oleksandra Szewczenki, który na noszach opuścił boisko.

Ekstraliga

Skra Warszawa – Master Pharm Rugby Łódź 30:29 (17:17)

Punkty dla Master Pharm: Krzysztof Justyński 5, Patryk Chain 6, Vitalii Kramarenko 10, Polomea Kata 3, Dmytro Prodeus 5.

Master Pharm Rugby Łódź: Vitalii Kramarenko, Cezary Plesiński, Toma Mchedlidze, Piotr Karpiński, Oleksandr Szewczenko, Davit Nibladze, Krzysztof Justyński, Eryk Chain, Elguja Kikvadze, Patryk Chain, Dmytro Prodeus, Przemysław Dobijański, Polomea Kata Finau, Damian Wlaźlak, Hubert Lewandowski. Rezerwowi: Robert Kacprowicz, Szymon Witkowski, Patryk Olejnik, Krystian Pogorzelski, Łukasz Chain. Trener: Przemysław Szyburski i Mirosław Żórawski.

1.Skra Warszawa 8 30 364-125

2.Ogniwo Sopot 7 29 266-111

3.Master Pharm Łódź 8 28 319-119

4.Budowlani Lublin 7 23 161-121

5.Orkan Sochaczew 7 20 332-136

6.Lechia Gdańsk 7 20 247-216

7.Juvenia Kraków 7 12 184-200

8.Arka Gdynia 7 10 152-324

9.Posnania Poznań 7 5 119-501

10.Pogoń Siedlce 7 0 66-357

5.11: Master Pharm – Lechia Gdańsk (17).