AKS Piotrków wygrał międzynarodowe mistrzostwa Polski kadetów

Złote krążki wywalczyli Adam Pluta w kategorii 51 kg, Mateusz Dawid w kategorii 65 kg i Stanisław Fussy w wadze 80 kg. W strefie medalowej tej ostatniej kategorii znalazło się także dwóch kolejnych przedstawicieli AKS: brąz wywalczył Adrian Nurkowski, a tuż za podium uplasował się Igor Jarek. Kolejne medale to zasługa Dawida Sztajkowskiego (brąz w kat. 55 kg) i Patryka Robaszka (srebro w kat. 92 kg). Tak pokaźny dorobek sprawił, że Atletyczny Klub Sportowy okazał się najlepszy w klasyfikacji drużynowej Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasza młodzież tak wspaniale rozpoczęła nowy sezon, i to w każdej kategorii wiekowej: od młodzika, przez kadeta, aż do młodzieżowca. To potwierdza, że piotrkowskie zapasy to nadal ścisła krajowa czołówka. Wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją sportową przygodę w jednym z najlepszych klubów w Polsce serdecznie zapraszamy na nasze treningi – mówi Marcin Cejnóg, prezes Atletycznego Klubu Sportowego.

Z bardzo dobrej strony pokazały się także piotrkowskie zapaśniczki, które rywalizowały w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek regionu C. W strefie medalowej znalazły się cztery zawodniczki AKS. Srebrny medal w kategorii 42 kg zdobyła Maja Kacperska, a brąz w wadze 50 kg wywalczyła Maria Pisarek. Tuż za podium uplasowała się Amelia Krakowia (kat. 42 kg) i Zuzanna Sęderecka (kat. 58 kg).