Akt oskarżenia w sprawie handlu szkodliwymi dla zdrowia i życia dopalaczami trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Pabianicach. Śledczy ustalili, że sklep przy ul. Brackiej należał do spółki z Wielkopolski. Policjanci zasadzili się w rejonie sklepu i zatrzymywali wychodzących klientów. Przy każdym z nich znaleźli opakowanie z tajemniczym suszem roślinnym. Były to dopalacze.

Zabezpieczone dopalacze trafiły do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi oraz do renomowanego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, które to placówki potwierdziły, że są one bardzo szkodliwe.

Sprzedawcy nie przyznali się do winy

Podczas przesłuchania Marcin W. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Także Damian Ch. nie przyznał się do winy. Oznajmił za to, że nie interesował się sprzedawanymi przez siebie produktami. Niemniej niepokoiły go wizyty w sklepie policjantów i inspektorów sanepidu. W takich sytuacjach kontaktował się z pełnomocnikiem właściciela sklepu, który niezmiennie go zapewniał, że wszystko jest w porządku.