Alarm! Widzew może w Nowym Sączu wypaść poza pierwszą dwójkę tabeli I ligi

Po ostatnim meczu 17. kolejki, w którym Miedź Legnica pokonała Górnika Polkowice, Widzew stracił pozycję lidera. Przed łodzianami kolejne, jeszcze bardziej dotkliwe zagrożenie. W środę Sandecja Nowy Sącz, najbliższy rywal Widzewa, gra zaległy mecz na swoim stadionie ze Skrą Częstochowa. Jeśli wygra, to przed poniedziałkowym meczem z Widzewem mieć będzie tylko dwa punkty straty do drużyny trenera Janusza Niedźwiedzia. W przypadku zwycięstwa nad łodzianami, Widzew wypadnie poza pierwszą dwójkę tabeli, która automatycznie awansuje do PKOEkstraklasy. Któż przewidziałby taki scenariusz jeszcze miesiąc temu? Nikt.

Po zwycięstwie nad Koroną Widzew miał siedem punktów przewagi nad trzecim zespołem. Tak wielką przewagę roztrwonił w ciągu czterech kolejek: remis z ŁKS, porażka z Resovią, remis z Miedzią i porażka z Podbeskidziem świadczą, że zespół jest w dołku. Czy w Nowy Sączu Widzew obroni już nie pozycję lidera, ale wicelidera tabeli? Mecz w poniedziałek o 18.

Do drużyny Widzewa wracają obrońcy Daniel Tanżyna i Patryk Stępiński (po kartach w Bielsku-Białej ma trzy żółtka na koncie). Nadal nie wiadomo, co z Krystianem Nowakiem i Juliuszem Letniowskim. Czy będą zdolni do gry? Kryzys formy przechodzą też młodzi piłkarze Widzewa, a trzeba przyznać, że w drużynie trenera Janusza Niedźwiedzia brakuje klasowego napastnika.

Widzew na finiszu rundy nie pokazuje swego charakteru, z którego słynął wcześniej, tę cechę podnoszą natomiast nasi najbliżsi rywale. – Widać, że w naszej drużynie jest charakter, to jest ważne. Wiemy co chcemy grać, jak mamy to robić i to realizujemy, to jest najważniejsze. Powiedziałem moim piłkarzom żeby jak najszybciej się zregenerowali, wracamy na Kilińskiego, może jeszcze bez kibiców, ale myślę, że w najbliższej przyszłości będziecie nas dopingować, bo to ważne – powiedział po meczu z Arką Gdynia trener Sandecji Nowy Sącz Dariusz Dudek.

W poprzednim sezonie I ligi Sandecja pokonała Widzew w Nowym Sączu 3:1. ą