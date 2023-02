Aleksander Beta, mistrz judo, ma na pasie napis "Jezus", wydał szczególną książkę ZDJĘCIA

Wydaje pan książkę "Treningi ducha i ciała" - to szczególna pozycja na rynku wydawniczym, traktująca nie tylko o pańskiej przygodzie z wielkim sportem, ale także o wejście na wspólną ścieżkę z Panem Bogiem, mówiąc inaczej nawróceniu.

- Zgadza się. Książka jest zbiorem 20-letnich doświadczeń wyczynowego sportu, jak również drogi duchowej przemiany jaka zaszła w moim życiu. Przede wszystkim to połączenie rozwoju fizycznego z rozwojem duchowym. Tego czego sam poszukiwałem jako sportowiec. Nie chciałem by moje życie było jedynie gonitwą za kolejnym medalem, sukcesem, a chciałem odnaleźć w tym wszystkim głębszy sens.

Zacznijmy jednak od sportu, proszę pochwalić się swoimi sukcesami, a było ich niemało, że wymienię choćby dwa mistrzostwa Polski w judo. Gdzie, pod okiem jakiego trenera, rozpoczęła się pańska przygoda ze sportem?

- Sport jest nieodzownym elementem mojego życia. Ukształtował mój bojowy charakter. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski w judo w różnych kategoriach wiekowych, jak również zwycięzcą Pucharu Świata i Pucharu Europy. Dziś wiem, że te medale choć cieszą, nie są najważniejsze. Przygodę z judo rozpocząłem w łódzkiej Gwardii pod okiem Trenera Nikoli Milanovica, a później Trenera Zbigniewa Pacholczyka.