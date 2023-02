Aleksandra Radomska ze swoim debiutanckim stand-upem wystąpi w Łodzi w klubie Kij. Bilety dostępne na Kupbilecik.pl

Aleksandra Radomska w debiutanckim stand - upie w Łodzi

W niedzielę 19 lutego w barze Kij w Łodzi wystąpi Aleksandra Radomska - blogerka i autorka bestsellerowej książki "Mam wątpliwość" - ze swoim pierwszym autorskim programem komediowym. Stand - up "Zrozumiesz jak dorośniesz" to program z ośmiu tematycznych setów poruszających problemy, rozterki i wyzwania współczesnych kobiet.

Stand-up odbędzie się w barze Kij w Łodzi o godzinie 17.00 oraz 20.00. Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie Kupbilecik.pl.

Relacje w związku, misterne próby tak modnego teraz selfcare, rodzicielstwo oraz cała masa trafnych spostrzeżeń na temat naszej rzeczywistości nasączonych w absurdalnym i sarkastycznym poczuciu humoru Oli. Masz dość prymitywnych żartów o kutasach i seksie? Chcesz usłyszeć coś, co będzie też o Tobie, co nie tylko rozbawi, ale i utuli? Wbijaj!

rogram tworzony z myślą o babach, które potrafią się z siebie śmiać, zatem… I Panowie będą ukontentowani i zrozumieją, że nie jesteśmy wariatkami. A nawet jeśli, to normalnej i tak nie znajdą. Jedyny taki stand up z przekazem - musisz to zobaczyć! - pisze o wydarzeniu organizator.