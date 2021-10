Alergia na nikiel utrudniła operację serca w Matce Polce w Łodzi. Lekarze ostrzegają, że wiele kobiet może być uczulonych ZDJĘCIA

Trudne zadanie mieli chirurdzy z łódzkiej Matki Polki. Musieli przeprowadzić operację serca u pacjentki uczulonej na nikiel. Nie mogli więc wszczepić jej tradycyjnych elementów zawierających stop niklu.

29-letnia pani Ewa trafiła do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki podczas studiów w Łodzi. Miała problemy z sercem, w tym kołatanie serca i zawroty głowy. Lekarze stwierdzili u niej ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego. To wrodzona wada serca, która nieleczona może doprowadzić do udaru mózgu i niewydolności serca. U kobiet planujących ciążę jest to szczególnie groźne, bo może skutkować mniejszym przyrostem masy ciała dziecka i zwiększać ryzyko powikłań u ciężarnej.

-Dlatego szczególnie u młodych kobiet ważne jest rozpoznawanie wad wrodzonych – mówi prof. Agata Bielecka -Dąbrowa z Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych ICZMP

Zapadła więc decyzja o operacji. Jednak kilka miesięcy przed zabiegiem pani Ewa zaczęła skarżyć się na alergię. - Pojawiła się wysypka skórna, czyli czerwone, swędzące plamy w okolicy dekoltu -opowiada pani Ewa.