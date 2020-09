Ależ Kasia Cichopek super wygląda! Cichopek pokazała się w kostiumach kąpielowych Odważne zdjęcia Cichopek w bikini! ZDJĘCIA 1.09.2020

Ależ odmieniony Bartłomiej Misiewicz! Nie do poznania! ZDJĘCIA

Niezwykła przemiana Bartłomieja Misiewicza. To się nazywa prawdziwa metamorfoza! Były rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej i prawa ręka Antoniego Macierewicza, jest niemal nie do poznania! Bartłomiej Misiewicz schudł... 43 kilogramy! Ależ on się zmienił! 1.09.2020