AliExpress otworzył pod Łodzią magazyn i wyśle paczki do klientów w Polsce i Europie. Znamy dokładną lokalizację magazynu

Dla polskich sprzedawców

Trzy dni a nawet krócej

Założenie jest takie, by paczki wysłane z Konstantynowa Łódzkiego dotarły nie tylko do różnych miejsc w Polsce, ale i do naszych sąsiadów: do Niemiec, Czech, Austrii i Słowacji. W Polsce dostawa ma zająć nie więcej niż trzy dni, natomiast do dużych miast, takich jak Łódź, Poznań, Kraków, Katowice, Warszawa część przesyłek może być dostarczona już następnego dnia.