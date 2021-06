Alkohol po szczepieniu. Zalecenia przed szczepieniem przeciw koronawirusowi? Czego nie wolno robić przed szczepieniem na COVID! 8.06.2021

Szczepienia przeciw COVID-19 będą obowiązkowe dla dzieci? Jest nadzieja, że szczepienia będą potrzebne nie co roku, a co dwa, trzy lata

- Najpewniej szczepionka przeciwko koronawirusowi wejdzie do programu szczepień obowiązkowych dla dzieci i będzie częścią pakietu - powiedział w Radiu Plus doktor Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Jak dodał, jest nadzieja, że nie trzeba będzie się szczepić co roku.