Allegro otworzy biuro w Łodzi. Rozpoczęły się poszukiwania pracowników. Kto ma szansę na pracę? Gdzie będzie się mieściło biuro?

Biura powstaną także w Katowicach, Gdańsku, Lublinie oraz Wrocławiu. Pracować tam będą zespoły technologiczne, które mają rozwijać innowacyjne projekty, by ułatwić korzystanie z Allegro i sprzedawcom i klientom. Firma podkreśla, że dzięki powiększeniu zespołu technologicznego, chce zwiększyć skalę działalności i dotrzeć do nowych talentów spoza dotychczasowych lokalizacji. Tylko w tym roku w Allegro zajęcie ma znaleźć 1500 osób, w tym kilkuset pracowników, którzy dołączą w nowych lokalizacjach.

Nowi pracownicy, nowe technologie

Pracownicy firmy zwracają uwagę na to, że platforma sie rozwija: w porównaniu do zeszłego roku liczba dostępnych ofert wzrosła o ok. 50 proc., a w III kwartale tego roku po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 250 milionów. Nowi pracownicy mają się zająć rozwijaniem takich usług jak: technologia finansowa Allegro Pay, platforma dla firm Allegro Biznes czy platforma ogłoszeń lokalnych Allegro Lokalnie.