Alpejski Weekend w Łodzi. Zimą i w święta łodzianie też chodzą do restauracji. Rozmowa z Izabellą Borowską organizatorką festiwalu

Rozpoczyna się Alpejski Weekend w Łodzi. Na czym on polega?

W restauracjach przygotowujemy rozgrzewające dania i napoje. Będą czekolady, zupy cebulowe, pizze alpejskie, kiełbaski i desery. To będą dania treściwe i tłuste. Część restauracji będzie serwować swoje dania w lokalu, ale część rozstawi stoiska na dworze. Chcemy się inspirować tym, co dzieje się na alpejskich stokach, gdzie najpierw zjeżdżamy na nartach, a potem mamy pełno do wyboru wiele restauracji i klubów. Chcemy pokazać łodzianom, że bez względu na pogodę można się bawić na świeżym powietrzu, nawet w chłodniejsze dni. I namawiamy do tego restauracje.

Łodzianie chodzą zimą do restauracji czy to raczej martwy sezon?

W weekendy restauracje są oblegane, w tygodniu gości jest trochę mniej. Oczywiście nie da się tego porównać do okresu letniego. Ale wtedy stoją ogródki i na Piotrkowskiej są one pełne.