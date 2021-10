Amazon Prime w Polsce. Netflix ma konkurencję. Ile kosztuje Amazon Prime? Cena w Polsce jest zadziwiająco niska Katarzyna Bil

Przeszło pół roku temu Amazon zadebiutował w Polsce. Teraz doczekaliśmy się oficjalnej premiery Amazon Prime. Jest to platforma, na której możemy oglądać seriale, filmy, a nawet grać w gry. To co może przyciągać użytkowników to zaskakująco niska cena, bo wynosi ona tylko 49 złotych za cały rok.