Amelia Kostrzewa z ŁKS Łódź Boks w kadrze Polski na ME kadetek w boksie

Poznaliśmy powołania do kadr narodowych na Mistrzostwa Europy we Włoszech.

- Z ramienia Polskiego Związku Bokserskiego nominacje wręczyli Krzysztof Mielczarek wiceprezes ds. Planowania i Rozwoju oraz Członek Zarządu Jarosław Przygoda - informuje trener Grzegorz Goliński. - Wśród nominowanych znalazła się reprezentantka ŁKS Łódź Boks Amelia Kostrzewa, która wystartuje w wadze do 80kg.

Oprócz Amelii w ME w Montesilvano Polskę będą reprezentować:46 kg Igor Uściniak, 48 kg Oskar Grodzicki, 54 kg Igor Sułek, 57 kg Wojciech Duszyński, 60 kg Maciej Marchel, 63 kg Alan Nadolski, 66 kg Fabian Urbański, 70 kg, Igor Rondoś, 80 kg Alan Figura, 48 kg Nadia Formela, 50 kg Martyna Koczkodaj, 57 kg Martyna Jarząbek, 60 kg Kinga Krówka, 63 kg Joanna Szlędak, 66 kg Maja Razik, 70 kg Oliwia Araszewska, +80 kg Sandra Van Der Zanden.