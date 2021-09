Amerykanie w łódzkiej drużynie hokejowej. TME ŁKH Łódź rozpoczyna nowy sezon. Zdjęcia

Drużyna TME ŁKH Łódź została poważnie wzmocniona - nowymi zawodnikami ze Stanów Zjednoczonych.

Do naszej drużyny dołączyli nowy bramkarz - Josh Reinsten i utalentowany obrońca - Ricky Regala.

Josh ostatnie cztery sezony bronił barw drużyny Uniwersytetu w Worcester.

Natomiast Ricky w minionym sezonie występował w zespole Columbus River Dragons . Posiada również doświadczenie w lidze europejskiej ponieważ dwa sezony rozgrywał w szwedzkiej Division 2, broniąc barw zespołów Järna SK/SPAIF oraz Sandvikens. Ricky będzie miał szansę na debiut w barwach TME ŁKH już w sobotę w naszym inauguracyjnym meczu przeciwko GKS Stoczniowiec Gdańsk

- Celem minimum jest zakwalifikowanie się do play-offów. Realnie myślimy natomiast o tym, aby włączyć się do walki o medale. Pierwsza liga w tym sezonie znacznie się wzmocniła. Pojawiło się kilka drużyn, które aspirują do dołączenia do PLH, chociażby Polonia Bytom. Również zawodnicy grający już na najwyższym poziomie rozgrywkowym, występują teraz w pierwszej lidze. Świadczy to o tym, iż poziom sportowy znacznie się podniósł - ocenił Michał Ciepłucha, pełniący funkcję kierownika drużyny.