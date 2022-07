Amerykańscy lekarze wojskowi będą się szkolić w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Podpisano list intencyjny ZDJĘCIA

W środę (27 lipca) w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy między Siłami Zbrojnymi RP, a Armią Stanów Zjednoczonych w zakresie prowadzenia kursów i wspólnych szkoleń medycznych dla żołnierzy armii obu krajów.

Zgodnie z zapisami listu WCKM w Łodzi będzie prowadzić szkolenia medyczne dla żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Polsce i nie mogą pojechać na naukę do ojczyzny. Kursy odbywać się będą w języku angielskim, będą w nich brać udział wspólnie żołnierze polscy i amerykańscy. Szkolenia mają obejmować pomoc medyczną na polu walki i w terenie zurbanizowanym, ewakuację medyczną oraz zaawansowane procedury ratujące życie. Czas szkoleń ma być dostosowany do potrzeb amerykańskiego wojska, mogą to być zarówno krótkie, kilkudniowe szkolenia jak i wielotygodniowe kursy.

Amerykańscy żołnierze będą uczyć się w kampusie WCKM w Łodzi znajdującym się przy ul. Zielonej 90.