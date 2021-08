Ana Cleger: Z zespołem Grot Budowlanych chcę osiągnąć jak najwięcej. Zdjęcia

Jak wygląda Twoje aklimatyzowanie się w Polsce?

Ana Cleger: Generalnie rzecz biorąc nie mam problemów z zaaklimatyzowaniem się tutaj. Miałam już w innych krajach do czynienia z takimi kwestiami jak między innymi przystosowanie się do innej pogody. Póki co delikatnie doskwiera mi jedynie funkcjonowanie w innej strefie czasowej, ale już niedługo w pełni się przystosuję.

Co Cię przekonało do przejścia do Grot Budowlanych?

Bardzo lubię zmiany i poznawanie nowych miejsc. Dużo słyszałam, że liga z roku na rok jest coraz silniejsza. Propozycja wydała mi się bardzo interesująca i mam nadzieję zaprezentować tutaj mój jak najwyższy poziom.

Jak czujesz się w zespole?

Od razu zauważyłam, że mimo bardzo młodego wieku w zespole są dziewczyny głodne gry, sukcesów i chcące się rozwijać. Od pierwszych dni czuję duży entuzjazm w drużynie. Bardzo podoba mi się nastawienie zespołu.

Miałaś inne oferty przed tym sezonem?

Jasne, miałam, ale chciałam spróbować swoich sił w Polsce, ale z polskiej ligi tylko z Budowlanych.

Kontaktowałaś się z którąś z kubańskich siatkarek w sprawie transferu? W polskiej lidze grały między innymi Gyselle Silva czy Wilma Salas.

Z Wilmą za bardzo się nie znamy. Jeśli chodzi o Gyselle, która od tego sezonu znów będzie grała w polskiej lidze, to opowiadała mi sporo o kraju i lidze.

Grałaś w ligach Rosji i Turcji. Jak byś je porównała?

Poziom był bardzo wysoki, podobnie jak w lidze włoskiej czy brazylijskiej. Bardzo podobała mi się liga rosyjska, bo oprócz wysokiego poziomu siatkarskiego, czuło się także duże zamiłowanie do sportu. I myślę, że w niej poziom był najwyższy.

Jak zapatrujesz się na grę w bardzo młodym zespole? Będziesz jego zdecydowanie najstarszą siatkarką.

Chcę przede wszystkim cały czas pokazywać najlepszą wersję siebie, ale też popychać cały zespół do jak najlepszej gry. Naszym celem jest zbudować wzajemnie uzupełniający się zespół, żeby osiągać możliwie najlepsze wyniki.

Masz świadomość, że poprzeczka zawieszona jest wysoko? Od kilku sezonów Budowlani mają w swoich szeregach topową atakującą ligi.

Tak, zawsze było dla mnie jasnym, że będę mieć na sobie dużą odpowiedzialność za drużynę. Jednakże nie jest to dla mnie żaden problem, jestem przyzwyczajona do takiego stanu rzeczy.

Jaki cel sobie stawiasz na najbliższy sezon?

Chcę osiągnąć z zespołem jak najlepszy wynik. Mierzymy w zdobycie jednego z medali Mistrzostw Polski.