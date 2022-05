Anastazja Dołobańko, uchodźczyni z Ukrainy, przystąpiła do polskiej matury w Wieluniu. Jedyny taki przypadek w województwie łódzkim

Anastazja Dołobańko przybyła do powiatu wieluńskiego razem z mamą z Odessy. 11 kwietnia została uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka, a już niecały miesiąc później przystąpiła do sesji maturalnej razem z polską młodzieżą. Jako obywatelka innego kraju zdawała egzaminy na specjalnych zasadach. Na rozwiązanie zadań miała każdorazowo 4,5 godz., czyli po zakończeniu testów przez polskich maturzystów pozostawała w sali egzaminacyjnej sama z komisją jeszcze przez maksymalnie 1,5 godz. Nie było to dla niej jednak nowe doświadczenie.

- Jestem przyzwyczajona do tego, bo na olimpiadach pisanych na Ukrainie też zwykle zostawałam sama na końcu. Po prostu jestem taką osobą, która musi wszystko dokładnie sprawdzić i dopiero wtedy oddać pracę – przyznaje Anastazja Dołobańko.

Uchodźczyni z Ukrainy biegle włada językiem polskim, którego uczyła się w odeskiej szkole. Może poszczycić się tytułem laureata Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Marzy jednak o studiach lekarskich, dlatego na maturze zmierzyła się m.in. z biologią i chemią na poziomie rozszerzonym. Po egzaminach czuje zadowolenie, choć trudno było jej się do nich przygotowywać w obliczu działań wojennych w ojczyźnie.