Andropauza - co to? Czym jest męskie klimakterium? W jakim wieku przychodzi andropauza? Jakie są objawy andropauzy?

Andropauza: wiek, objawy, zmiany zachowania

CZYM JEST ANDROPAUZA?

Andropauza to czas, w życiu mężczyzny, kiedy dochodzi do starzenia się organizmu. Andropauza jest też nazywana męskim klimakterium lub męskim przekwitaniem. Wstępują wtedy różne dolegliwości, które są związane ze starzeniem się. Andropauza często porównywana jest do kobiecego klimakterium jednak nie zawsze słusznie, ponieważ proces przebiega inaczej u obu płci.