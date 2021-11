Andrzej Chyra w Łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej

Gwiazda artysty pojawiła się na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji pod numerem 71. Andrzej Chyra nie krył, że ceni sobie to wyróżnienie.

Jeśli spojrzeć na obecność pozostałych gwiazd i ludzi, którzy są nimi upamiętnieni, to czuję się wyrzucony na nieboskłon - powiedział w Łodzi. - To duża wartość. Wszystkie gwiazdy przenoszą nas w obszary ważne dla nas emocjonalnie. W Łodzi występowałem przed laty w Teatrze Studyjnym, kilka razy byłem na planie filmowym. I choć filmowa już nie jest, to ma w sobie młodą energię.

Andrzej Chyra ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, na wydziale aktorskim w 1987 roku, następnie w 1994 na wydziale reżyserii. W filmie „Dług” w reżyserii Krzysztofa Krauzego stworzył niezapomnianą rolę szantażysty, za którą otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Nagrodę Orła. Wkrótce stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Zagrał w „Przedwiośniu” Filipa Bajona, „Pieniądze to nie wszystko” Juliusza Machulskiego, „Zmruż oczy” Andrzeja Jakimowskiego, „Pogodzie na jutro” Jerzego Stuhra czy „Wyroku na Franciszku Kłosie” Andrzeja Wajdy. Był kolejnym wcieleniem Adasia Miauczyńskiego we „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” Marka Koterskiego, stworzył przejmującą rolę porucznika w nominowanym do Oscara „Katyniu” Andrzeja Wajdy. Za rolę w filmie „Carte blanche” został uhonorowany nagrodami na festiwalach filmowych w Chinach, Nowym Jorku, Buenos Aires, a za rolę w filmie „W imię…” nagrodą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jest również reżyserem spektakli operowych: „Graczy” Szostakowicza-Meyera w Operze Bałtyckiej, „Carmen” Bizeta w Teatrze Wielkim w Warszawie, „Czarodziejskiej góry” Mykietyna (na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta). Za realizację tej ostatniej został doceniony Nagrodą im. Konrada Swinarskiego.