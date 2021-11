Andrzejki, katarzynki zaczynają czas przygotowań do nowego roku. Rozmowa z dr Marcinem Piotrowskim, etnologiem z Uniwersytetu Łódzkiego

Dziś świętujemy katarzynki, w poniedziałek andrzejki. Jak obchodzimy te dni?

Tradycyjnie jest to okres wróżb, przy czym katarzynki to czas wróżb dla mężczyzn, a andrzejki są dla kobiety. Czyli trochę na odwrót. Wróżby te kończą mijający rok i zaczynają powoli przygotowania do nowego roku. Mają powiedzieć, co nas w nim czeka. Katarzynki i andrzejki odbywają się w czasie, gdy noce są najdłuższe noce a działalność czystych i nieczystych sił pozaziemskich jest spora...



Wróżby odbywają się wieczór przed dniem św. Andrzeja i św. Katarzyny. Dlaczego?

Bardzo wiele uroczystości odbywa się w wigilię lub nawet w noc poprzedzającą określoną datę. Bo to noc jest okresem, gdy siły czyste i nieczyste mają najwięcej do powiedzenia. Dzień to nie jest czas działania duchów, wróżb czy magii. Te sprawy odbywają się po zmierzchu. Oczywiście wszystko to dzieje się w sferze fantazji. Nauka i rzeczywistość wyglądają przecież inaczej. Ale pamiętajmy że ludzie wierzyli, że pewne zabiegi mogą wywołać odpowiednie skutki.



Jak wróżymy w andrzejki i katarzynki?

Dziś zapominamy już o podziale na św. Katarzynę i św. Andrzeja, zazwyczaj wróżby organizuje się tylko w andrzejki. Jednocześnie wróżą sobie chłopcy i dziewczyny, choć one robią to częściej. Wróżby andrzejkowe to głównie lanie wosku na zimną wodę przez dziurkę od klucza, a później przewidywanie przyszłości z cieni na ścianie. To wszystko utrzymane jest w atmosferze dobrej zabawy i fantazji. Kiedyś w trakcie wróżb lub tuż po nich dziewczyny i chłopcy spotykali się dla zabaw już bardziej doczesnych...