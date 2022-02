Anioł z Warszawy. Historia miłości i bohaterstwa Ireny Sendlerowej

Książka to zbeletryzowana historia Ireny Sendlerowej, jednej z największych bohaterek XX wieku, która dzięki swojej odwadze ocaliła tysiące żydowskich dzieci. W roku 1940 w Warszawie, kiedy niemieccy okupanci tworzą getto, dzięki pomocy przyjaciół wyprowadziła na aryjską stronę najpierw jedno żydowskie dziecko, a potem kolejne i kolejne...

Książka historii miłości jej życia - do Adama. Koniecznie trzeba podkreślić, że to pozycja, którą czyta się nad wyraz przyjemnie. Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po tą wyjątkową książkę.