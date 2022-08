Anna Lewandowska w Łodzi. Poprowadzi trening dla setek uczestników Healthy Day w Łodzi

Gwoździem programu będą oczywiście zajęcia z samą Anną Lewandowską – trenerką fitness, mistrzynią świata i wielokrotną medalistką mistrzostw Europy oraz Polski w karate tradycyjnym, specjalistką do spraw żywienia, przedsiębiorczynią, właścicielką i twórczynią kilku biznesów well-beingowych.

Na głównej scenie sportsmenka poprowadzi godzinny trening łączący elementy fitnessu i karate, z którego się wywodzi. Wcześniej odbędzie się jej wykład motywacyjno-merytoryczny z zakresu zbilansowanej i zdrowej diety, sportu, równowagi psychofizycznej oraz budowania dobrych nawyków.

Pozostałe atrakcje eventu to m.in. spotkanie z tzw. Healthy Teamem, czyli najbliższymi współpracownikami Lewandowskiej (Katrin Kargbo, Anna Budnicka, Gosia Reysner, Kuba Głąb), którzy na co dzień prowadzą zajęcia w warszawskim centrum sportu i dietetyki trenerki – Healthy Center by Ann. To właśnie Healthy Team przygotuje rozgrzewką oraz dynamiczną zumbę.

Bilety w dwóch wersjach są dostępne na platformie GoingApp.pl. Pakiety Basic i Premium poza wejściówką na event zawierają prezenty od wybranych partnerów wydarzenia, do których należą Diet & Training by Ann, Phlov by Anna Lewandowska, Healthy Center by Ann, SuperMenu by Anna Lewandowska, Levann, 4F, Cybex, Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Atlas Arena Łódź oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Organizatorem Eventu jest Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, która po raz drugi organizuje takie wydarzenie z Anią w Łodzi.