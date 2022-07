Anna obchodzi imieniny 26 lipca, złóż Annie niebanalne życzenia imieninowe! Piękne życzenia imieninowe dla Anny! 25.07.2022

Krótkie życzenia imieninowe dla Anny

Życzenia dla Anny

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Anie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa...