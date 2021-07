Antoni Macierewicz o elektrowni atomowej w Bełchatowie i założeniach Polskiego Ładu.

Poseł Antoni Macierewicz w Bełchatowie mówił o założeniach Polskiego Ładu. W nowym projekcie PiS stawia sobie za cel podniesienie poziomu życia Polaków. Partia daje sobie 10 lat na dogonienie Europy zachodniej.

To wielkie wyzwanie, które ważne jest zwłaszcza dla Bełchatowa - mówił Antoni Macierewicz na spotkaniu z politykami PiS w swoim biurze w Bełchatowie. - W ostatnich miesiącach było wiele dyskusji o tym, czy Bełchatów pozostanie centrum Polskiej energetyki. Nie ma co do tego wątpliwości.