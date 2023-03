Antonina Witkosz ze Zgierza bierze udział w The Voice Kids. Czy przejdzie dalej? Zobaczcie film

Antonina Witkosz ze Zgierza bierze udział w The Voice Kids

Antonina Witkosz ma 15 lat. Uczy się w pierwszej klasie technikum fotograficznego w Zespole Szkół numer 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu. Wcześnie skończyła zgierską Szkołę Podstawową numer 12.

- Tosia od dziecka śpiewała. Miała 5 lat jak zaczęła chodzić na zajęcia do Miejskiego Domu Kultury w Zgierzu. Śpiewała tam w różnych zespołach wokalnych. Skończyła też Szkołę Muzyczną I stopnia w Zgierzu, w klasie gitary. Muzyka i śpiewanie to wielka pasja córki!

– zapewnia jej mama Julia Witkosz.

Dziś Antonina Witkoszwspółpracuje z Julią Szwajcer z Talent Kolektywu. Tosia jako nastolatka wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki My song. Wróciła z niego z dwoma nagrodami. Zdobyła Grand Prix i Nagrodę Dyrektora Festiwalu. Dzięki tej drugiej nagrodzie mogła nagrać singiel. Piosenkę dla niej napisali Paulina Lenda-Kozub i Piotr Kozub. To „Wielka woda”. Powstał do niej teledysk.