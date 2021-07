Apollon Limassol, drużyna z Ligi Mistrzów, na stadionie Widzewa?

Drużyna TME UKS SMS Łódź w poniedziałek 5 lipca rozpoczęła przygotowania do sezonu 2021/22. Zawodniczki z Łodzi pierwszy mecz o punkty rozegrają 14 lub 15 sierpnia, kiedy to podejmą u siebie drużynę WKS Śląsk Wrocław. Podczas piątkowego briefingu prasowego zorganizowanego na obiektach SMS-u z dziennikarzami porozmawiał prezes Janusz Matusiak, trener Marek Chojnacki oraz zawodniczki wicemistrzyń Polski.

Szkoleniowiec TME UKS SMS Łódź opowiedział o procesie przygotowań do nadchodzącego sezonu oraz nakreślił cele, jakie stawia przed drużyną. - Przygotowania rozpoczęliśmy w niepełnym składzie. Na ten moment z drużyną trenują zawodniczki, które wywalczyły wicemistrzostwo Polski. Od 12 lipca rozpoczynamy obóz w Kleszczowie, na który dotrze kilka piłkarek z ekipy do lat 17. Drużyna ta wywalczyła mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej. Tegoroczny okres przygotowawczy jest dosyć krótki. Najważniejsze, aby zawodniczki uniknęły kontuzji. Przed startem rozgrywek ligowych rozegramy kilka sparingów z krajowymi rywalami. Tydzień przed inauguracją sezonu zmierzymy się natomiast z uczestnikiem Ligi Mistrzyń. W rozgrywkach 2021/22 będziemy starali się co najmniej powtórzyć wyniki z ubiegłego sezonu. Chcemy stawiać sobie wysokie cele. Wciąż mamy młody zespół, który odpowiednio się rozwija - ocenił trener Marek Chojnacki.