Archidiecezja łódzka będzie miała sześciu nowych księży

Pamiętam jak za moich czasów w seminarium było ponad 150 kleryków – mówi jeden z księży archidiecezji łódzkiej. - Wyświęcano niemal co roku po kilkunastu nowych księży!

Nowymi kapłanami archidiecezji łódzkiej zostaną: Stanisław Czaja z par. pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Stanisława Kostki w Grodzisku Strzyżowskim (diecezja rzeszowska) , Mateusz Maciejewski z par. pw. NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim, Adrian Piechol z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Marzeninie, Krzysztof Pietrzak z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi, Michał Staszewski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brzykowie i Bogdan Warecki z parafii pw. św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim Jeśli chodzi o ilość wyświęcanych księży to ta liczba nie zmienia się od kilku lat. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, razem z tzw. rokiem propedeutycznym, który zajęcia ma w Łasku, studiuje 40 kleryków.

Mniej księży, mniej kandydatów

W tym roku akademickim naukę we wszystkich polskich diecezjalnych seminariach duchownych rozpoczęło 289 alumnów. Rok wcześniej było ich 324. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęto osiem osób. Dla porównania w 2019 roku było ich 10, a rok wcześniej – 13.

Tak więc liczba kandydatów do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej pozostaje od lat mniej więcej taka sama. W całej Polsce wyświęcanych jest coraz mniej kapłanów. Dla porównania podajmy, że na przykład w 1991 roku w archidiecezji łódzkiej wyświęcono 20 księży, trzy lata później aż 25! Ale już w 2000 roku tylko 5. A w 2010 roku diecezji przybyło 14 księży, w 2013 roku tylko trzech, a w 2015 – 10.

Święcenia u łódzkich franciszkanów

W sobotę święcenia kapłańskie otrzyma też pięciu diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach, Tydzień temu święcenia kapłańskie przyjęło w Gdańsku dwóch diakonów, którzy studiowali w seminarium franciszkanów w Łodzi. To Michał Więch i Paweł Zieńkow (prowincja gdańska).. Święceń udzielił im biskup Wiesław Szlachetka. Wtedy też święcenia diakonatu przyjęli inni klerycy z Łagiewnik: Karol Rzeźnicki i Wojciech Kasprowicz (prowincja gdańska) oraz Peter Kyalo i George Odhiambo (prowincja kenijska). Tydzień temu o czterech nowych kapłanów wzbogaciła się archidiecezja częstochowska. Natomiast w diecezji łowickiej w sobotę święcenia przyjmie trzech diakonów.