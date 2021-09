Arena Młodych na stadionie łódzkiego "Orła" w Łodzi. Młodych przywitał metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś. Ewangelizacyjne spotkanie

Młodzi ludzie ze swoimi katechetami, wychowawcami przyjechali z różnych stron archidiecezji łódzkiej. Kuba Kaczmarek, Wiktor Malinowski i Wiktoria są uczniami ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Petrykozach koło Pabianic. Na stadion Orła przyjechali ze s

Oprawę taneczno – muzyczną zapewnił zespół „Mocni w duchu”. Ze sceny wszystkich młodych serdecznie przywitał arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Poprosił, by wszyscy podeszli bliżej sceny i usiedli.

- Jak ktoś siedzi to słucha, a gdy stoi jest w pozycji do tańca – żartował arcybiskup Grzegorz Ryś.- Księży też zapraszam, by usiedli. Niech się nie martwią, że pobrudzą sutanny.