Argentyńczyk w kadrze KSKutno. Lechia ma piłkarza z Sokoła Ostróda

24-latek występował ostatnio w Mazurze Karczew, a wcześniej w Vulcanie Wólka Mlądzka. W swojej ojczyźnie grał natomiast w polonijnym klubie Polonia FC. W lipcu 2019 roku przyjechał z tym klubem do Gdyni na 19. Igrzyska Polonijne. Zespół z Ameryki Południowej zajął drugie miejsce, ale pochodzący z Buenos Aires piłkarz pozostał w Polsce i trafił do grającego w A klasie Vulcanu. Ostatnio bronił barw czwartoligowca z Mazowsza. Jak mówi Dominik Tomczak, szkoleniowiec KS, zawodnik dobrze prezentował się na treningach i dlatego został potwierdzony do klubu. Ma grać w drużynie trzecioligowej i A-klasowych rezerwach.

Z kolei Lechia Tomaszów Mazowiecki wypożyczyła z drugoligowego Sokoła Ostróda Michała Drabika. To były gracz tomaszowskiego trzecioligowca, który w sezonie 2020/2021 wystąpił w 32 meczach o punkty Lechii i strzelił w nich trzy gole. Jesienią minionego roku zaliczył natomiast pięć meczów w drugoligowym Sokole, ale bramki nie zdobył. ą