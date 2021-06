Arkadiusz Malarz odchodzi z ŁKS Łódź!

Barażowe spotkanie z Arką Gdyni było pożegnalnym występem doświadczonego bramkarza z Łódzkim Klubem Sportowym, bo w niedzielnym finale golkiper nie zagrał ze względu na uraz.

Arkadiusz Malarz pojawił się w ŁKS-ie we wrześniu 2019 roku. Od tego momentu doświadczony zawodnik, który w swoim bogatym piłkarskim CV ma m.in. mistrzowskie tytuły i Puchary Polski oraz występy w Lidze Mistrzów, rozegrał w barwach łódzkiego klubu 27 spotkań w PKO Ekstraklasie, 28 meczów na jej zapleczu, a do tego dołożył trzy spotkania w Pucharze Polski i środowe starcie barażowe, więc w sumie to 59 występów z ełkaesiacką przeplatanką.

W przyszłym sezonie Arkadiusza Malarza nie zobaczymy w barwach ŁKS-u. Umowa bramkarza zakończy się 30 czerwca i nie zostanie przedłużona. Kapitanowi drużyny w sezonie 2020/2021 pragniemy podziękować za cały ten czas spędzony w al. Unii 2, wiele znakomitych występów i przy okazji życzyć mu powodzenia.