Armia „Łódź” w kampanii wrześniowej. Czy można było bronić się dłużej i skuteczniej? Sławomir Sowa

Do wojny trzeba być gotowym na długo zanim wróg stanie u bram. Budować armię, odpowiednio ją wyposażyć, przewidzieć zamiary przeciwnika. Jeśli wszystko robi się na ostatnią chwilę, nawet największe poświęcenie i bohaterstwo żołnierzy nie odwróci skutków dysproporcji sił i uzbrojenia. A to właśnie stało się udziałem Armii „Łódź” we wrześniu 1939 roku.