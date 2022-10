Asy PGE Skry Bełchatów i Resovii. Od 8:7 do 8:15 w piątym secie w Bełchatowie

Mecz oglądał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

Bełchatowianie zaczęli mecz bez Filippo Lanzy, któremu dokuczały problemy zdrowotne. Pojawił się dopiero w końcówce pierwszego seta, gdy losy tej partii były przesądzone. Rzeszowianie zdobyli siedem punktów z rzędu, od stanu 15:14 do 22:14 i było po secie. Siatkarze PGE Skry rozstrzelani zostali głównie zagrywką. Przegrali partię do 18. Po zmianie stron role też się odmieniły. Teraz zagrywka była mocną stroną bełchatowian. Aleksandas Atanasijević, Mateusz Bieniek (dwa razy z rzędu), Dick Kooy, Wiktor Musiał zdobywali punkty po asach serwisowych. Rozdrażniona PGE Skra pokazała Resovii miejsce w szeregu i zdeklasowała rywala do 13. Lider nie przywykł do takich porażek.

Trzecia partia była fantastyczna. Z obu stron oglądaliśmy doskonałe akcje. Bełchatowianie wyszli na prowadzenie 23:21, Resovia popełniła błędy w końcówce i gospodarze wygrali partię do 22. Wszyscy siatkarze PGE Skry grali na bardzo wysokim poziomie. Pięciu miało w tym momencie na koncie przynajmniej 10 punktów: Aleksandar Atanasijević 12, Mateusz Bieniek 11, Karol Kłos 11, Dick Kooy 10, Lukas Vasina 10.