Atak hakerów na Matkę Polkę w Łodzi. Szpitalny system informatyczny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki nie działa!

W piątek doszło do ataku hakerów na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Zaatakowany został system informatyczny szpitala. Szpitalni informatycy szybko zorientowali się, że w systemie coś się dzieje. Ale niewiele mogli zrobić: żeby nie dopuścić do dalszych szkód system musiał zostać wyłączony.

To spowodowało spore utrudnienia dla lekarzy i pacjentów. Najbardziej ucierpiały badania w pracowni radiologicznej: tomografie komputerowe i rezonansy magnetyczne. Te nowoczesne urządzenia są całkowicie skomputeryzowane i bez podłączenia do sieci nie działają. To sprawiło, że badania trzeba było odłożyć, pacjenci zapisani nadal mogą spodziewać się przełożenia badań.