Atak nożownika w Brzezinach. Mieszkańcy zebrali ponad 80 tys. zł dla rodziny zabitego sklepikarza. Odwołano niedzielne nagranie programu tv

- Znałam Ryszarda, całą jego rodzinę, nie mogę uwierzyć w to, co się stało - mówi Ilona Skipor, burmistrz Brzezin. - Był to dusza chłopak, który udzielał się społecznie, wspierał innych. Znało go całe miasto, nie było osoby, która nie robiłaby zakupów w jego sklepie. Do poniedziałku obowiązuje w mieście żałoba, w niedzielę miało się u nas odbyć nagranie na żywo telewizyjnego programu "Budzi się ludzi", w którym Ryszard miał wystąpić. Zostało odwołane, odbędzie się w studio. Teraz zależy nam na tym, by jak najlepiej zadbać o jego rodzinę.