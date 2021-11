Atak zimy: intensywne opady śniegu w weekend od 26 listopada. Będzie ślisko na drogach i chodnikach, a także zimno

- Opady te w nocy będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, nad Ziemię Świętokrzyską, częściowo Lubelszczyznę, Mazowsze oraz województwo łódzkie po Podlasie - informuje IMGW. - Miejscami będą one intensywne, lokalnie spadnie do 10 cm śniegu. W sobotę opady odsuną się nad północny wschód kraju, miejscami spaść może tam do 8 cm śniegu.