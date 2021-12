Autobiografia Gerarda z Sanatorium Miłości. Książka Gerarda Makosza już w księgarniach! O czym Gerard napisał książkę? 5.12.2021

Tytuł książki "Długie życie to przywilej" para zakochanych seniorów wymyśliła wspólnie. Książka ma nawiązywać do życia jakim cieszy się Gerard wraz z Iwoną Mazurkiewicz.

Autobiografia Gerarda z Sanatorium Miłości

Książka "Długie życie to przywilej" jest autobiografią Gerarda Makosza. Gerard w swojej książce nawiązuje nawet do czasów wojennych, kiedy był dzieckiem. Okazuje się, że wspomnienia, choć odległe, są wciąż żywe.

W książce są też wspomnienia z programu Sanatorium Miłości, w którym Iwona i Gerard wzięli wspólnie udział. To właśnie tam para się poznała.