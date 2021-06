Autostrada A1. Odcinek od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe miał być skończony do 30 października, ale... Sławomir Sowa

Niedawno oddany do użytku odcinek autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk. Po wakacjach kierowcy będą mogli przejechać cały ten odcinek po betonie, a drogowcy przeniosą prace na jezdnię zachodnią. Fot. GDDKiA Maciej Zalewski

Odcinek budowanej autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe miał być skończony do 30 października, ale jest ryzyko, że ten termin zostanie przesunięty. Wcześniej, 30 września, ma być oddany do użytku fragment A1 od Radomska do granicy z województwem śląskim i wszystko wskazuje na to, że termin ten nie jest zagrożony.