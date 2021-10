Avril Lavigne wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie

Avril Lavigne wystąpi w Polsce po raz trzeci - - pierwszy koncert odbył się w 2005 roku, a kolejny w 2008. Wokalistka ma na koncie ponad 90 milionów sprzedanych płyt na całym świecie - w naszym kraju cieszy się szczególną popularnością.

Początki kariery Avril Lavigne sięgają 2002 roku, kiedy to na rynku ukazał się jej debiutancki album „Let Go”. Promowały go takie single jak „Complicated”, „Sk8er Boi” czy „I’m with You”. Krążek pozwolił jej podbić rynek amerykański, sprzedając się w ilości szesnastu milionów egzemplarzy. Kolejne albumy „Under My Skin” czy „The Best Damn Thing” umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem i zawierał bardzo osobiste teksty („My Happy Ending”, „Nobody’s Home”), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel „Girlfriend” stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie.