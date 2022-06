Awans do Ekstraklasy w parze z potencjałem marketingowym

Jak można odczytać z wyników badania, wiele liczb potwierdza i pokazuje ogromny potencjał we współpracy z tym sportowcem. Podstawą analizy okresu od sierpnia 2020 do grudnia 2021 roku był monitoring materiałów pojawiających się w mediach pod kątem zawodnika, kiedy Widzew grał w Fortuna 1. Liga. Analogiczne badanie wykonane podczas gry w PKO Ekstraklasie zapewne wykazałyby zdecydowanie wyższe wskaźniki marketingowe.

Istotną rolę w badaniu pełniły: potencjał mediowy oraz wartość ekspozycji Krystiana Nowaka jako marki. Wartość mediowa, jaką sportowiec mógłby generował w tym okresie dla sponsorów wyniosła 905 106 zł przy 3 080 liczbie ekspozycji potencjalnych marek. Wartość tzw. “brandowego” przekazu, mówiąca o ekspozycjach przedstawiających marki Krystiana Nowaka to 481 316 zł, co daje 53,2% udziału. Nieznacznie mniejsza, bo wynosząca 423 790 zł jest wartość przekazu “niebrandowego”, czyli mówiąca o ekspozycjach nazwiska piłkarza bez ekspozycji marki na nich. Chodzi tutaj głównie o wystąpienia treści artykułów czy też wypowiedzi komentatorów w telewizji oraz radiu.

Imponujące liczby osiągnęła sama postać piłkarza - jako dynamicznego nośnika dla marek. Jego dokładna wartość to 615 006 zł. Wśród wartości ekspozycji dotyczących typów przekazu największą wartość osiągnęły te związane z artykułami - 641 039 zł. Na tę liczbę złożyło się 2 462 ekspozycje i 70,8% udziału.

- Przykład Krystiana Nowaka pokazuje, jak w obecnych czasach funkcjonuje świat sportu. Oczywiście boisko, mecze i treningi są bardzo ważne, co ten zawodnik pokazuje na co dzień, a efektem jest m.in. mocne przyczynienie się Krystiana do awansu Widzewa do Ekstraklasy, ale wszelkie działania wizerunkowe są przy tym równie istotne. Krystian to piłkarz profesjonalista, ale i osoba dobrze prowadząca się poza boiskiem, co na pewno pod kątem wizerunkowem jest bardzo dobre dla klubu, w którym ten zawodnik występuje. Nas też cieszy to, że jest coraz więcej sportowców, którzy na swój zawód patrzą przez różne pryzmaty. Krystian Nowak zalicza się do tej grupy - mówi Adam Pawlukiewicz z firmy Pentagon Research.

Ponadto w obecnych czasach social media są niezwykle istotnym narzędziem w rękach każdego sportowca. Odpowiednie prowadzenie konta na Facebooku czy Instagramie to klucz do zarządzania własnym wizerunkiem. Skutecznie wykorzystuje je właśnie Krystian Nowak, były już zawodnik Widzewa Łódź.

28-letni środkowy obrońca regularnie komunikuje się ze swoimi fanami, na bieżąco umieszczając treści na Facebooku (@KrystianNowakOfficial) oraz Instagramie (@_krystiannowak). Na profilach Krystiana Nowaka dominują posty dotyczące kariery sportowej. Co istotne, są one mocno zróżnicowane. W serwisach społecznościowych byłego zawodnika łódzkiego klubu można znaleźć nie tylko zdjęcia z meczów oraz treningów, ale także dedykowane grafiki meczowe oraz okolicznościowe, jak np. specjalna grafika z okazji setnego występu w barwach Widzewa. Krystian Nowak dobrze pokazał np. miasto Łódź przed 68. Derbami Łodzi. Wyjątkowa grafika przedstawiająca mapę Łodzi oraz jej najważniejsze miejsca podkreśliła wyjątkowość meczu, który zakończył się zwycięstwem Widzewa 1:0. Na swoich kontach społecznościowych Krystian Nowak udostępniał również treści zamieszczane przez klub, czym przyczynił się do większej obecności swojego ówczesnego pracodawcy w przestrzeni internetowej.

Tuż po ogłoszeniu informacji przez Widzew Łódź o zakończeniu współpracy z piłkarzem, zawodnik pożegnał się z kibicami za pomocą social mediów. W specjalnie opublikowanym poście podziękował fanom za wsparcie i możliwość gry w czerwono-biało-czerwonych barwach. “Każdy krok z RTS Widzew Łódź był dobrym krokiem. Dziękuję Wam wszystkim za ostatnie 2,5 roku wspólnego dążenia do celu. Celu, który udało nam się wspólnie osiągnąć kilka dni temu. Bo miejsce Widzewa jest w Ekstraklasie” - napisał piłkarz. Wielki charakter i serce Krystiana Nowaka do walki na boisku doceniają kibice, którzy w komentarzach pod postem dziękowali zawodnikowi za czas spędzony w Widzewie Łódź.