Awans! ŁKS - Cracovia 3:1 w karnych. Po meczu Pucharu Polski ŁKS czeka na ligowy mecz z Sandecją w Łodzi. Zdjęcia

Trener Kibu Vicuna mówił po meczu: Myślę, że ten awans pomoże drużynie. Poza tym ważne było to, że dziś z dobrej strony pokazali się kolejni piłkarze. Dzisiaj od początku była wiara i motywacja i nie tylko dlatego, że rywalizowaliśmy z zespołem z ekstraklasy. To może być impuls. W drugiej połowie czułem, że złapaliśmy pewność siebie. Dominguez to lider na boisku i poza nim. On skleja tę drużynę. Daje nam dużo pozytywnego zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Uraz Piotra Janczukowicza nie wygląda dobrze. Będziemy wiedzieć więcej po badaniach.

ŁKS Łódź - Cracovia 0:0, karne: 3-1

karne:

0-0 Pelle van Amersfoort - broni Kozioł

1-0 Jakub Tosik,

1-1 Rivaldinho

2-1 Antonio Domínguez

2-1 Matej Rodin - nad bramką

3-1 Kelechukwu Ibe-Torti

3-1 Otar Kakabadze - poprzeczka