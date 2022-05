Awans Widzewa już w niedzielę? 58 tys. zł od kibiców na autobus do ekstraklasy

Już w piątek o godz. 20.30 Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmuje Arkę Gdynia. Jeśli Górale wygrają, to w przypadku zwycięstwa łodzian nad Miedzią (mecz w niedzielę o 12.40), awans Widzewa do ekstraklasy stanie się faktem.

Jak się okazuje, wcale nie trzeba nadprzyrodzonych zdolności, by wejść z przytupem do ekstraklasy już za kilkadziesiąt godzin.

Niedziela 15 maja może mieć historyczny wymiar. Tylko do niedzieli 15 maja potrwa proces dystrybucji cegiełek, z których zysk zostanie przekazany na oklejenie oraz utrzymanie nowego klubowego autokaru. Do tej pory kibice Widzewa uzbierali już kwotę ponad 58 tysięcy złotych!

Pierwszy zespół Widzewa Łódź już niedługo będzie poruszać się po Polsce zupełnie nowym autobusem w czerwono-biało-czerwonych barwach. Władze klubu niedawno podpisały umowę z firmą Aro Trans, która wygrała organizowany przez Widzew przetarg na okazjonalny przewóz osób – informuje oficjalna strona Widzewa. Projekt oklejenia autokaru został już ujawniony, a minimalna kwota niezbędna do realizacji projektu, czyli 35 tysięcy złotych została uzbierana już jakiś czas temu - aktualnie stan licznika wpłat wskazuje na kwotę 58 tysięcy zł.