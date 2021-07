Awantura na spotkaniu rolników z posłem Macierewiczem ws. ASF. PiS godzi się na żądania hodowców przed zapowiedziany protestem rolników

- Po co pan tu przyjechał? Pora skończyć z tą kampanią - zwrócił się do Antoniego Macierewicza jeden z rolników. - Na Lubelszczyźnie już ASF zniszczył ludzi i gospodarstwa. Dzisiaj tysiące gospodarstw jest zadłużonych, licytacje komornicze się dobywają. To są bankruci, nie rolnicy. Co dalej? Co dalej, bo moim zdaniem tu będzie to samo! W tym roku żaden rolnik nie dostał żadnego odszkodowana z tytułu ASF. Dlaczego przyjeżdżacie tutaj, jak jutro rolnicy wychodzą na ulice?! - grzmiał działacz AgroUnii, a sala nagrodziła go oklaskami.