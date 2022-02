AZS PŁ UMED Cochise Burger Łódź pokonał Górali Nowy Targ

Górale Nowy Targ to wielokrotny mistrz Polski, który po długim okresie dominacji na domowym podwórku złapał małą zadyszkę. Obecnie podobnie jak łódzcy „Akademicy„ wciąż walczą o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Mecz rozpoczął się od trafienia Łodzian. Za sprawą Kacpra Tyczkowskiego gospodarze wyszli na prowadzenie i jak się później okazało nie oddali już go do końca spotkania. Z każdą minutą rosłą przewaga łódzkiej drużyny. Bramki strzelali Robert Krawczyk (2), Dawid Studziński, Jakub Jarosz oraz Mateusz Kołodziejski (2).

Przyjezdni z Podhala dochodzili do sytuacji strzeleckich, lecz w łódzkiej bramce rewelacyjnie dysponowany był Patryk Przybylski. Bramkarz bronił ze skutecznością blisko 97%. Obronił aż 29 strzałów i słusznie został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania.

Kolejny mecz łodzianie rozegrają w niedzielę 27 lutego o godz. 11:00 na hali przy ul. Małachowskiego. Ich rywalem będzie JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk, która ma do AZS PŁ UMED 5 punktów straty.