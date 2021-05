Balkon i taras. Jakie kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach?. Jakie rośliny wybrać na balkon? Sprawdź! 15.05.2021

Łatwe w uprawie, długowieczne rośliny do ogrodu. Rośliny do cienistego ogrodu i na balkon - hosty, liliowce i paprocie 15.05.2021

Łatwe w uprawie, długowieczne rośliny do ogrodu. Rośliny do cienistego ogrodu i na balkon - hosty, liliowce i paprocie. Hosty, liliowce i paprocie - wspólnym mianownikiem tych roślin ogrodowych jest długowieczność i łatwość uprawy, a także zdolność do bujnego wzrostu w miejscach o dużym stopniu zacienienia, gdzie inne gatunki nie chcą dobrze rosnąć. Są to zatem rośliny przydatne w każdym ogrodzie i każdy obsadzony nimi zakątek stanie się na długie lata samowystarczalny.