Bałuckie Stolczyki. Mieszkanka Bałut zrobiła wystawę z psich kup! Wszystko przez właścicieli, którzy nie sprzątają po swoim psie! ZDJĘCIA

Mieszkanka Bałut miała dość psich kup na trawnikach rozkładających się w ciepłym, przedwiosennym słońcu. Postanowiła zwrócić uwagę sąsiadów na problem. Na wyjątkowo zabrudzonym trawniku przy ulicy Górnej oznaczyła kupy... chorągiewkami z numerami eksponatów. W ten sposób powstała wyjątkowa, uliczna galeria psich kup o dwuznacznej nazwie "Bałuckie stolczyki".

- Na co dzień tego problemu się nie zauważa, ale wyjechałam na tydzień z Łodzi i po powrocie zobaczyłam ile psich kup leży na trawnikach - mówi pani Iza, autorka wystawy. - Niektóre kupy są tak duże, że wyglądają jak kopce kretów. Nie dość, że wygląda to okropnie, to w ich miejscu wiosną trawa już nie urośnie - denerwuje się mieszkanka Bałut.