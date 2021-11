Barszcz czerwony według przepisu Magdy Gessler na Wigilię. Barszcz wigilijny Magdy Gessler! Jak ugotować barszcz wigilijny? 28.11.2021

Barszcz czerwony Magdy Gessler na Wigilię

Jak zrobić barszcz na Wigilię? Przepis na barszcz czerwony Magdy Gessler:

Barszcz wigilijny Magdy Gessler to nie tylko przepis, to cała filozofia gotowania. Sama Magda Gessler mówi, że jej barszcz wigilijny powinien być "gęsty jak krew i pyszny jak pokarm bogów". Barszcz Magdy Gessler podawany jest z kołdunami nadziewanymi śledziem i grzybami a nie z uszkami jak to często wygląda w naszych rodzinnych domach.

Magda Gessler znana jest z tego, że stawia mocny nacisk na dobry, lokalny produkt. W barszczu wigilijnym Magdy Gessler najważniejsze będą buraki. Muszą być podłużne, prawie czarne w środku. Buraki do wigilijnego barszczu mają mocno brudzić ręce a ich zapach powinien unosić się w całym domu.

